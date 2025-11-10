Один поезд врезался в заднюю часть другого.

9 ноября вечером в Словакии на отрезке пути между Братиславой и городом Пензинок столкнулись два пассажирских поезда.

Как пишет Aktuality.sk, столкновение произошло между поездами Tatran 620 и Rex 1814, об инциденте стало известно в 19.30.

По словам министра внутренних дел Словакии Шутая Эштока, в поездах находилось около 800 человек, и оба поезда, по его словам, были "полны студентов". Один следовал из восточной Словакии, а другой — из Нитры. Авария произошла после того, как один поезд врезался в заднюю часть другого.

Отмечается, что жертв, к счастью, нет, однако десятки людей пострадали, 11 человек доставлены в больницы. Двое пациентов в настоящее время проходят операцию.

Глава Пожарно-спасательной службы Словакии Адриан Мифкович сообщил, что большинство пострадавших получили преимущественно переломы и ушибы. В то же время он предупредил о возможном проявлении отсроченных травм, в частности шейного отдела позвоночника.

"Из-за физических процессов, возникающих во время внезапной остановки поезда, некоторые симптомы могут проявиться даже на следующий день", – объяснил Мифкович.

Отмечается, что машинисты поездов на месте прошли тесты на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. Точные причины столкновения выясняются полицией и железнодорожниками.

Это уже вторая авария на железной дороге страны менее чем за месяц. 13 октябя вследствие столкновения поездов пострадали более 90 человек.

