Смертельное ДТП на Львовщине: под колесами автобуса погиб пешеход

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, пешеход внезапно вышел на проезжую часть перед туристическим автобусом.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября в 17.10 на автодороге сообщением Львов-Люблин вблизи Рава-Русской таможни.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса «Скания», 41-летний иностранец, совершил наезд на пешехода – 47-летнего жителя города Новояворовск. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Проводится досудебное расследование.