Возле Львова перевернулась фура (фото)
16:16, 10 ноября 2016Происшествия
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Фура зацепила МАЗ. У машины повредилось колесо и грузовик опрокинулся в кювет.
Водители обоих грузовиков в ДТП не пострадали / Фото патрульной полиции
Утром 10 ноября около села Рясне-Русская вблизи Львова произошло ДТП с двумя грузовиками, сообщает Zaxid.net.
Фото патрульной полиции
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова, МАЗ, груженый песком, стоял на обочине трассы Львов-Краковец 2 км+500м.
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Фура, которая проезжала мимо, задела МАЗ. У машины повредилось колесо и грузовик опрокинулся в кювет.
Фото патрульной полиции
В результате ДТП грузовик повредил также дорожный отбойник.
По словам полиции, фура перевозила краску. Водители обоих грузовиков в ДТП не пострадали.
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