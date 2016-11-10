Возле Львова перевернулась фура (фото)

Утром 10 ноября около села Рясне-Русская вблизи Львова произошло ДТП с двумя грузовиками, сообщает Zaxid.net.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова, МАЗ, груженый песком, стоял на обочине трассы Львов-Краковец 2 км+500м.

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Фура, которая проезжала мимо, задела МАЗ. У машины повредилось колесо и грузовик опрокинулся в кювет.

В результате ДТП грузовик повредил также дорожный отбойник.

По словам полиции, фура перевозила краску. Водители обоих грузовиков в ДТП не пострадали.