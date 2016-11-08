Вблизи Львова автомобиль сбил насмерть женщину

Недалеко от Львова на трассе Киев-Чоп водитель автомобиля Renault Kangoo совершил наезд на женщину, которая погибла на месте происшествия.

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Трагедия произошла 7 ноября около 22:00 в селе Солонка Пустомытовского района.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, за рулем автомобиля находился 33-летний львовянин. Личность погибшей устанавливается. Это женщина в возрасте 50-60 лет.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Обстоятельства происшествия установят правоохранители. Проводится доследственная проверка.