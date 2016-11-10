В Днепре у мужчины изъяли метамфетамин на 200 тысяч гривень
14:47, 10 ноября 2016Происшествия
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В Днепре 9 ноября полиция изъяла из гаража местного жителя психотропное вещество метамфетамин на 200 тысяч гривень.
Полиция изъяла у местного жителя метамфетамин на 200 тысяч гривен / 112.ua
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ национальной полиции в Днепропетровской области, о том, что мужчина хранит наркотики с целью сбыта, в полицию заявила его жена после семейной ссоры.
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Полицейские установили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойных нападений.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ).
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