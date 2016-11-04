В Кривом Роге у местного жителя изъяты наркотики на 150 тысяч гривень и боеприпасы

В Кривом Роге сотрудники управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины изъяли 3 ноября у местного жителя наркотиков на 150 тыс. грн. и боеприпасы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, во время обыска в гараже злоумышленника обнаружено более 3 кг марихуаны, почти 40 граммов метамфетамина, 2 гранаты «Ф-1» с запалами к ним и пистолет системы «Вальтер», переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По данному факту открыты уголовные производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.