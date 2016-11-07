Кровавое ДТП в Киеве: мальчик, который вместе с отцом перебегал дорогу "на спор", скончался в реанимации (фото, видео)
14:53, 07 ноября 2016Происшествия
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Мальчик, которого вместе с отцом на проспекте Генерала Ватутина в Киеве сбила машина, скончался в реанимации.
Мальчик умер в реанимации / dtp.kiev.ua
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции г. Киева.
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"Мужчина с сыном по непонятным причинам решил перебежать дорогу с интенсивным движением транспорта вне перехода. В результате оба попали под колеса легковушки, которой управлял 31-летний водитель", - говорится в сообщении.
Несмотря на усилия медиков, отметили в полиции, спасти жизнь мальчика не удалось, ночью он скончался в больнице.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина, когда вместе с сыном на спор перебегал проезжую часть.
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