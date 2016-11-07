На проспекте Ватутина в Киеве погиб мужчина, который на спор перебегал дорогу с шестилетним сыном (видео)

Об этом сообщается на странице ресурса «Киев оперативный» в Facebook.

Инцидент произошел вечером 6 ноября напротив торгового центра Sky Mall. Шестилетнего ребенка госпитализировали с тяжелым травмами в критическом состоянии.

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"По предварительное информации, отец с сыном на спор перебегали дорогу в неустановленном месте, напротив Скаймола. Увы, от подобных споров отец семейства погиб, а сына с тяжелым травмами забрали. Их сбили автомобили", - сказано в сообщении.

Также "Киев оперативный" добавляет, что на месте происшествия присутствовали мать со вторым сыном.

"Ещё была мать с сыном (с ним и спорили), которые пошли по подземному переходу". - отмечает ресурс.

Как отмечает издание dtp.kiev.ua, обоих в левом ряду сбил автомобиль Деу.

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"Обоих в левом ряду сбил Деу. Перелетели через отбойник. Мужчина погиб на месте. Мальчик около 6 лет в критическом состоянии госпитализирован", - сказано в сообщении.

На месте ДТП работали оперативно-следственная группа и три патруля полиции.