Во Львове рейсовый автобус врезался в дерево и перевернулся: госпитализированы 13 человек

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло сегодня, 23 октября, в 09.20 на улице Зеленой, 292 во Львове.

«Водитель автобуса «Львов – Романов» не справился с управлением, въехал в дерево, в результате чего автобус перевернулся. С места происшествия госпитализировали водителя и двенадцать пассажиров, из них двое несовершеннолетних», - сообщила Добровольская.

Она также отметила, что все обстоятельства ДТП, возраст и место проживания пострадавших сейчас устанавливаются, информации о том, обратились за медицинской помощью другие пассажиры автобуса, пока нет.

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По данным очевидцев происшествия, ДТП произошло из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с пешеходом, внезапно выбежавшим на дорогу.

В результате аварии водителя зажало рулем, чтобы освободить его из салона, спасателям пришлось срезать кузов автобуса.