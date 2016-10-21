Под Львовом произошло смертельное ДТП: водитель скрылся с места происшествия (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Линкольн» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с тремя авто.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в 20.30 на автодороге Львов-Краковец возле поселка Ивано-Франкового. По предварительным данным, водитель автомобиля «Линкольн», 32-летний житель Новояворовска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лянчиа Либро», которым управлял 25-летний житель Яворова, далее столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Т5», за рулем которого находился 18-летний львовянин, а потом еще и со «Шкодой Фабия», которым управляла 39-летняя жительница Новояворовска.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шкода» от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ее 39-летний пассажир был госпитализирован с травмами различной тяжести. Также во время автостолкновения был травмирован пассажир «Линкольна», 27-летний житель Новояворовска, которому врачи поставили диагноз «ушибы, черепно-мозговая травма и алкогольное опьянение».

Сейчас решается вопрос квалификации этого преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, полицейские принимают меры, чтобы установить местонахождение водителя-беглеца.