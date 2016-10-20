Взрыв, пожар и жертвы: полиция озвучила подробности столкновения поезда и лесовоза на Винничине

Об этом сообщили в ГУ НП в Винницкой области.

По предварительной информации, в результате столкновения с автомобилем взорвалось газобаллонное оборудование, что привело к возгоранию кабины машиниста поезда.

На месте происшествия в результате полученных травм погиб водитель лесовоза, 31-летний житель Хмельницкого района и пассажиры автомобиля 39 и 32 лет, жители Хмельницкого района.

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Кроме того, в реанимационное отделение центральной районной больницы с ожогами различной степени тяжести госпитализированы машинист поезда и его помощник.

По данному факту следственным отделом полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.