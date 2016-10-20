В Винницкой области столкнулись пассажирский поезд и лесовоз, есть жертвы (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"В результате столкновения пассажирского дизель-поезда сообщением "Хмельницкий - Винница" с грузовым автомобилем (лесовоз) погибли 3 человека (погибшие с лесовоза) и 2 человека пострадали (машинист и его помощник)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 3 единицы техники и 12 человек личного состава.