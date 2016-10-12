В Одессе задержали угонщиков элитных авто

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

По словам Трояна, во время задержания у группы из четырех человек, правоохранители изъяли многочисленные радиоэлектронные средства, которые злоумышленники использовали для угона автомобилей. Трех человек было задержано непосредственно в Одессе, а еще одного – в Кривом Роге.

Читайте такжеВо Львове руководителя уголовного розыска области задержали пьяным за рулем – СМИ«Похищенные автомобили группа реализовывала по поддельным документам или же требовала у владельцев вознаграждение за возврат транспортного средства. Нам известно как минимум о семи фактов незаконного завладения элитными авто», – сказал Троян.