В центре Киева Mercedes влетел в памятник герою Небесной сотни (фото)

Сегодня днем на улице Грушевского, возле стадиона «Динамо», произошла автомобильная авария, сообщает «Главком».

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По предварительным данным, водитель белого Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою Небесной сотни Михаилу Жизневському.

После этого иномарка зацепила Volkswagen. Удар был настолько сильным, что в авто сработали подушки безопасности.