В центре Киева Mercedes влетел в памятник герою Небесной сотни (фото)
20:57, 09 октября 2016Происшествия
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По предварительным данным, водитель белого Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою Небесной сотни Михаилу Жизневському.
Удар был настолько сильным, что в авто сработали подушки безопасности / Фото Главком
Сегодня днем на улице Грушевского, возле стадиона «Динамо», произошла автомобильная авария, сообщает «Главком».
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По предварительным данным, водитель белого Mercedes не справился с управлением и врезался в памятник герою Небесной сотни Михаилу Жизневському.
После этого иномарка зацепила Volkswagen. Удар был настолько сильным, что в авто сработали подушки безопасности.
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