В Одессе мужчину задержали за нарисованные на входе в мэрию серп и молот
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который нарисовал советскую символику на колоннах у входа в мэрию.
Как сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Одесской области, сегодня около 2:00 наряд полиции охраны получил сообщение о том, что у входа в здание Одесского городского совета на Думской площади неизвестный гражданин нарисовал символику СССР.
На белой колонне возле центрального входа в мэрию появился красный флаг, серп и молот.
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Прибыв на место вызова, правоохранители увидели мужчину, у которого при себе был баллончик с красной краской.
Нарушитель был приглашен в дежурную часть Приморского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Им оказался 30-летний житель города Вилково Одесской области.
По данному факту открыто административное производство по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).