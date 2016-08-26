В Одессе активисты сорвали общественные слушания по переименованию "декоммунизированных" улиц (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, слушания были инициированы и вновь назначены горсоветом, местом их проведения определили кинозал. Перед началом мероприятия перед зданием мэрии, на Думской площади, собрался митинг представителей патриотических организаций, которые выступили в защиту списка переименований, ранее принятого областной государственной администрацией. Такую точку зрения отстаивали представители проукраинских организаций, в частности, ВО «Свобода», «Правого сектора», Гражданского корпуса полка «Азов».

Во время акции между пожилыми людьми различных политических взглядов произошла перепалка, в ходе которой они пытались доказать друг другу, кто из них «больше одессит».

Читайте такжеВ Одессе борются с "псевдодекоммунизацией": хотят вернуть Маршала Жукова, Терешкову и Гайдара

Позже, на входе в кинозал мэрии, где планировалось обсуждение, возникла драка: охрана отказалась пропускать противников переименования, мотивируя это тем, что помещение полностью заполнено. Однако оппозиционеры все же прорвались, заняли трибуну и потребовали собравшихся разойтись. В итоге участники слушаний покинули зал.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, благодаря активным и слаженным действиям сотрудников полиции они не допустили продолжения конфликта. «С обеими сторонами была проведена разъяснительная работа о недопущении противоправных действий в дальнейшем. Задержан один человек, он доставлен в отдел полиции, где составлен протокол по ст.173 Административного кодекса Украины. Этот человек лез в драку с сотрудниками полиции», - заявили в отделе.

Напомним, ранее Одесский горсовет предложил горожанам проект своего решения, посвященный городской топонимике. Депутаты намереваются поменять названия 56 топонимических объектов, переименованных в мае председателем Одесской областной государственной администрации. По утверждению активистов - оппонентов данного новшества, «согласно проекту топонимической комиссии горсовета, в городе исчезнут названия улиц, несущие в себе украинскую государственническую смысловую нагрузку, в частности, названные в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке и что наиболее возмутительно - одесситов, погибших в АТО, которые защищали территориальную целостность страны».