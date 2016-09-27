В Киеве застрелили мужчину в подъезде многоэтажки
В Соломенском районе Киева неизвестный застрелил 29-летнего мужчину в подъезде многоэтажки.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской в подъезде обнаружили мужчину в крови. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали его смерть. На теле обнаружили огнестрельное ранение в грудную клетку.
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Правоохранители установили, что убитый - киевлянин 1987 года рождения. Возле дома был припаркован его автомобиль.
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Из показаний свидетелей правоохранители установили приметы мужчины, который может быть причастен к совершению правонарушения: на вид 35-40 лет, волосы темные, был в темной спортивной одежде.
По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает убийцу.