В Киеве застрелили мужчину в подъезде многоэтажки

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, в 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской в подъезде обнаружили мужчину в крови. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали его смерть. На теле обнаружили огнестрельное ранение в грудную клетку.

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Правоохранители установили, что убитый - киевлянин 1987 года рождения. Возле дома был припаркован его автомобиль.

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Из показаний свидетелей правоохранители установили приметы мужчины, который может быть причастен к совершению правонарушения: на вид 35-40 лет, волосы темные, был в темной спортивной одежде.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает убийцу.