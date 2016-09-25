В Днепре взяли штурмом квартиру с предполагаемым убийцей патрульных (фото)

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анна Старчевську.

Также, по ее словам, подозреваемый в убийстве не захватывал заложников, о чем ранее сообщали СМИ.

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"Никого в заложниках не держали", - сказала она.

Местное издание 056 сообщает, что полиция штурмовала квартиру в доме на вул. Чичерина, потому что там засветился телефон Пугачева. Правоохранители вырвали решетку и зашли внутрь квартиры, но преступника там не было. в настоящее время полиция сняла оцепление с дома по Чичерина.

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По сообщению телеканала "112 Украина", со ссылкой на Нацполицию, подозреваемый в убийстве полицейских задержан.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, она скончалась в больнице.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.