В Одессе на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие (фото)

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ДТП случилось по улице Атамана Головатого, 137. По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту №145, перевернулся в связи с тем, что у него во время движения оторвало колесо.

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«Предварительно, пострадали семь человек, получивших травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила их в больницу», - отметила Марченко.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.