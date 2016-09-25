В Одессе на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие (фото)
17:33, 25 сентября 2016Происшествия
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В Одессе сегодня днем во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, семь человек травмированы.
В результате ДТП пострадали семь человек / Думская
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, ДТП случилось по улице Атамана Головатого, 137. По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту №145, перевернулся в связи с тем, что у него во время движения оторвало колесо.
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«Предварительно, пострадали семь человек, получивших травмы различной степени тяжести. Скорая помощь доставила их в больницу», - отметила Марченко.
В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.
Фото: Думская
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