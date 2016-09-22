В Харькове задержали торговцев оружием (фото, видео)

В Харьковской области задержали группу лиц, которая осуществляла незаконный сбыт оружия и боеприпасов. Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, злоумышленников разоблачили сотрудники Слободского отдела полиции совместно с Управлением криминальной полиции ГУНП в Харьковской области и Харьковской местной прокуратурой №5.

Как рассказал начальник Слободского отдела полиции Александр Козленко, в августе текущего года в дежурную часть поступила оперативная информация о том, что неустановленные жители Харьковщины продают оружие и боеприпасы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий указанная информация подтвердилась. По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение незаконных действий правоохранители задержали 29- и 55-летних жителей города Изюм и 30-летнюю женщину.

Вещественные доказательства - 2 гранаты РПГ-5 с запалом, пистолет Макарова, 28 патронов к нему и гранатомет РПГ-18 "Муха" - изъяты и направлены на экспертизу.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.