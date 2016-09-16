В центре Киева ночью обстреляли мужчину: тот смог дойти с огнестрельным ранением живота до метро

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, поступило сообщение о том, что возле станции метро «Крещатик» лежит мужчина с проникающим ранением живота.

Пострадавшего срочно доставили в городскую больницу. При оперативном вмешательстве врачи обнаружили повреждения внутренних органов и предмет, похожий на пулю.

Мужчина объяснил правоохранителям, что около 3 часов ночи он шел по улице Трехсвятительской и неизвестный выстрелил в него.

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«Ища помощи, потерпевший был вынужден пройти с ранением до станции метро, где неравнодушные вызвали ему «скорую», - отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях Печерского управления полиции.

По данному факту следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшая проверка всех обстоятельств данного происшествия и разыскивается лицо, причастное к совершенному преступлению.