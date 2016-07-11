На Днепропетровщине двое полицейских подозреваются в истязании и избиении гражданина

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, установлено, что в феврале 2016 года в Верхнеднепровское отделение полиции Днепродзержинского ОП ГУНП в Днепропетровской области был доставлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный отсутствием документов для получения информации относительно личности задержанного, капитан полиции нанес мужчине не менее пяти ударов ногами по телу.

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Впоследствии, вступив в предварительный сговор с майором полиции, с целью любым способом запугать потерпевшего и получить от него заявление об отсутствии к ним претензий по поводу избиения, правоохранители резиновой дубинкой нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу.

Попадания капель крови на лист бумаги во время написания заявления еще больше возмутило работников полиции, в результате чего они несколько раз ударили потерпевшего лицом о стол. Пытки задержанного с целью создания искусственных доказательств законности своих действий длилось несколько часов.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины