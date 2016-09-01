В Сумах неизвестные сожгли автомобиль семьи депутата горсовета

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Сумской областной организации партии «Солидарность» Ольга Панфилова, автомобиль Audi принадлежит жене депутата.

Автомобиль стоял возле подъезда многоэтажного дома, в котором депутат живет с семьей.

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«Поджог совершили, разбив переднее пассажирское стекло. Ремонту машина не подлежит, салон сгорел полностью», - сказала Панфилова.

По ее словам, депутат предполагает, что случившееся может быть связано либо с его политической деятельностью, либо с бизнесом, которым он занимается 11 лет.

Степченко – депутат Сумского горсовета, входит в комиссию по земле и архитектуре.

В секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области корреспонденту УНИАН уточнили, что сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию в 2:13 от сотрудников ГСЧС, которые выезжали на место происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.