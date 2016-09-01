Скандальным николаевским мажорам объявили о подозрении в хулиганстве

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 1 сентября подозреваемые прибыли в следственное подразделение для проведения процессуальных действий и ознакомления с материалами уголовного производства.

«Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет», - сообщили в полиции.

На рассмотрение суда направлены материалы об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил: "Дебоширами и по совместительству «звездами» Youtube оказались: 1. Слободяник Артем Васильевич, 1990 года рождения. 2. Симов Геннадий Алексеевич, 1984 года рождения".

Глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия сообщил, что Симов "торгует кондитеркой в городе только номинально, основные деньги заработал на контрабандной перевозке товаров из Крыма и в Крым". "Сейчас собираем информацию о незаконной хозяйственной деятельности Геннадия Симова и компаний, связанных с ним, для передачи в органы ДФС и прокуратуры", - написал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а затем на других людей. Дебоширы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и увезли в отделение, Симову разрешили поехать туда на своем Mercedes. События запечатлел на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него.

Видео приобрело большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.

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