Волонтер: николаевский мажор, которого не осмелилась задержать полиция, занимается контрабандой в Крым

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия, который ранее выяснил личность Геннадия Симова.

По данным Арахамии, уроженец Врадиевки Симов "торгует кондитеркой в городе только номинально, основные деньги заработал на контрабандной перевозке товаров из Крыма и в Крым".

"Сейчас собираем информацию о незаконной хозяйственной деятельности Геннадия Симова и компаний, связанных с ним, для передачи в органы ДФС и прокуратуры", - рассказал волонтер.

Читайте такжеКичится "георгиевской лентой" и любит гостить в Москве: стала известна личность одного из николаевских мажоров (фото, видео)

"Также по-прежнему, ищем автора видео, которому как-минимум хочу сделать личный подарок и готов ходатайствовать о вынесении ему благодарности от лица руководства города. Таких смелых людей необходимо максимально защищать и поощрять. Если бы не было видео, уверен, никакого резонанса вообще бы не было", - написал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а затем на других людей. Дебоширы оскорбляли сотрудников полиции. Одного из нарушителей порядка заковали в наручники и увезли в отделение, Симову разрешили поехать туда на своем Mercedes. События запечатлел на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее его друг напал на него.

Видео приобрело большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

В руководстве полиции заявили, что против правонарушителей заведено дело за хулиганство, а в отношении полицейских проводится служебное расследование.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика