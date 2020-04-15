Совершили 18 терактов в Украине: СБУ задержала преступную группировку, которую курировали спецслужбы РФ (фото)

Злоумышленники координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению около 18 террористических актов в различных регионах нашей страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по кличке «Ариец». Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

«Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока», - говорится в сообщении.

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По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минированию и поджогам жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями, касающимися объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 тысяч гривен, более 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем.

Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главари группировки уведомлены о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На сегодняшний день продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.