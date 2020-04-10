В Харьковской области полицейский требовал взятку за работу предприятия во время карантина

Начальнику отделения одного из отделов полиции области сообщено о подозрении в преступлении.

В Харьковской области правоохранители разоблачили полицейского, который требовал взятку за работу предприятия во время карантина.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении начальнику отделения одного из отделов ГУ НП в Харьковской области по факту предложения предоставить неправомерную выгоду для себя за несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.

По данным следствия, в марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, который предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2»). Правоохранитель встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и далее ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности.