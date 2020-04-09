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Машина не моя: Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его авто в Николаеве

16:22, 09 апреля 2020
Происшествия
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Ляшко во время ДТП давал интервью / УНИАН

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на одной из улиц автомобиль Volkswagen Passat, на котором передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, попал в ДТП. Автомобиль врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Фото: скриншот facebook.com/viktor.liashko

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