Машина главного санврача Украины в Николаеве врезалась в микроавтобус

На момент аварии Ляшко в автомобиле не было, обошлось без пострадавших.

Автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву сегодня передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, попала в ДТП.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда рассмотрят вопрос об отмене карантина

Как сообщают «Новости N», инцидент произошел на улице Лазурной. Volkswagen Passat врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена», сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было, обошлось без пострадавших. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, Виктор Ляшко сегодня прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Автомобиль был предоставлен Ляшко областной администрацией на период его работы в Николаеве.