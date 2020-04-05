В Одессе патрульные повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе (видео)

Предприниматель попал в больницу с сотрясением мозга.

Начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель Владимир Калина устроили рейд на предмет выявления тех, кто не соблюдает установленные карантинные ограничения. В итоге один из местных предпринимателей Петр Юрочкин после общения с ними попал в больницу.

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Отмечается, что правоохранители прибыли туда проверять, как соблюдаются меры карантина, введенные Кабинетом министров (постановление №211).

«Их интересовала торговля в прибрежной зоне. Они посчитали, что таковая запрещена, и решили наказать нарушителей карантина. Несмотря на то, что в упомянутом нормативном акте не упоминается торговля кулинарией без приема посетителей, полицейские решили остановить работу ларька, в котором продавали чай, кофе и еду на вынос», – говорится в сообщении.

Они потребовали документы на право торговли у работника объекта, а потом вызвали владельца и приказали прекратить торговлю. Владелец ларьке Петр Юрочкин прибыл на место, предъявил паспорт и документы на право торговли.

Не разъяснив суть правонарушения, патрульные решили задержать и доставить Юрочкина в отделение, применив физическую силу и повалив его на землю.

По словам предпринимателя, после такого он попал в больницу, где ему диагностировали растяжение плечевого сухожилия и предварительно – сотрясение мозга. Он рассказал, что Калина следовал за ним в больницу и уже в «скорой» пытался составить на него административный протокол по статье 44-3 КУпАП.

В пресс-службе управления патрульной полиции заявили, что «осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено, но не все хотят соблюдать запрет, и возникают подобные конфликтные ситуации».

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров в Украине ужесточены карантинные мероприятия.

В частности, с 6 апреля запрещено передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, находиться на улице без масок, респираторов и документов, удостоверяющих личность, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения совершеннолетних, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.