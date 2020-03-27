В Киеве пенсионер вломился в троллейбус без маски и спецдопуска – его вытолкали (видео)

В Киеве с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться только медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий.

В Киеве из салона троллейбуса вытолкали пенсионера.

Видео инцидента опубликовано в Facebook Киев оперативный.

Читайте такжеЗадержание экс-министра МИД Украины: появилось видео

На ролике, сделанном очевидцами, заметно, как мужчину пожилого возраста за руки вытаскивают водитель и кондуктор.

По словам очевидцев, у пенсионера не было медицинской маски – главного условия передвижения в общественном транспорте вместе со специальным пропуском для работников критически важных сфер; эти правила действуют на период карантина.

Рядом с пенсионером находилась женщина на костылях. Некоторое время между пожилыми людьми и водителем длился диалог, потом дверь троллейбуса закрыли, а пенсионер несколько секунд стучал кулаками по стеклянной двери транспорта.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 23 марта общественным транспортом могут пользоваться лишь отдельные категории граждан, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы: медработники, спасатели, коммунальщики, правоохранители, работники аптек, продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Эти категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.