В Хмельницкой области маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек

В связи с инцидентом местные власти пригрозили прекратить движение транспорта.

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский.

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По его словам, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В автобус сообщением «Должок-Каменец-Подольский» разрешили зайти 10 пассажирам. Другие люди, которые стояли на остановке, с этим не согласились и стали бросать камни. В результате были разбиты окна и повреждено транспортное средство.

«Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров», - подчеркнул чиновник.

Бернашевский заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам обойти дома людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

«Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта», - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).