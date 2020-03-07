В Чернигове спасли женщину, упавшую с пешеходного моста в Десну (фото)
11:25, 07 марта 2020Происшествия
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
В Чернигове спасли женщину / фото facebook.com/MNSCHERNIGIV
В Чернигове спасли женщину, которая упала с пешеходного моста в Десну.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.
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Согласно сооновости чернбщению, вчера в Чернигове с пешеходного моста через реку Десна с высоты около 10 метров упала женщина. Падение заметили спасатели областной водолазной спасательной станции. С помощью спецснаряжения 63-летнюю женщину спасли. Пострадавшую транспортировали к берегу, где ей оказали первую домедицинскую помощь, а затем автомобилем «скорой медицинской помощи» доставили в реанимационное отделение больницы №2.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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