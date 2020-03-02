Взрыв снаряда в Днепре: пострадавшего мальчика прооперировали – он будет жить (видео)

Ребенку оторвало запястье, а осколки пробили селезенку и задели лицо.

8-летнего мальчика, который подорвался на снаряде, прооперировали в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Взрыв прогремел в эти выходные. 8-летнего мальчика госпитализировали из двора многоэтажки.

По предварительным данным, сдетонировал фрагмент снаряда Второй мировой войны. Его мальчик нашел в сумке просто на улице. Ребенок решил посмотреть, что внутри – и тогда раздался взрыв.

В больницу мальчика привезли в тяжелом состоянии – ему оторвало запястье. Осколки пробили селезенку и задели лицо. Более 4 часов за жизнь раненого в областной детской больницы боролись сразу три бригады медиков. В настоящее время угрозы его жизни уже нет.

Как сообщал УНИАН, в Днепре утром 29 февраля мальчика ранило из-за взрыва устройства осколочного типа. Во время исследования территории правоохранители заметили детонатор от 125-мм снаряда.