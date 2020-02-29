В Днепре ребенку оторвало руку из-за детонации взрывчатки – соцсети (фото, видео)

Во время исследования территории правоохранители заметили взрыватель от 125-мм снаряда.

В Днепре утром 29 февраля 7-летнего мальчика ранило от взрыва устройства осколочного типа.

Об этом сообщает Днепр оперативный со ссылкой на комментарии очевидцев.

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По предварительной информации, у ребенка тяжелые травмы: оторвана кисть руки и осколочные ранения туловища.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию и медиков. Во время исследования территории правоохранители заметили взрыватель от 125-мм снаряда.

Мальчика госпитализировали в реанимацию.

Как сообщал УНИАН, в больнице Одессы скончался 3-летний мальчик, который получил тяжелые ожоги во время пожара на прошлой неделе в городе Белгород-Днестровский.