На Днепропетровщине произошло тройное ДТП: один человек погиб, еще четверо госпитализированы

Авария произошла с участием автомобиля «ВАЗ», грузовика и микроавтобуса.

На Днепропетровщине в результате ДТП с участием трех автомобилей один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, авария произошла сегодня, 2 марта, около 4:25.

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Следователями предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ» под управлением 74-летнего мужчины на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF. После этого «ВАЗ» продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в салоне которого находились 8 пассажиров.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо пассажиров «ВАЗ» были госпитализированы в больницу. Пассажиры Mercedes от госпитализации отказались.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.