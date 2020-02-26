В Днепропетровской области парень спрятался в магазине перед закрытием и ночью поел продукты с полок
14:29, 26 февраля 2020Происшествия
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Утром незваного гостя обнаружила хозяйка магазина и вызвала полицейских. Парня задержали.
Вора обнаружила утром хозяйка магазина \ 056.ua
В Днепропетровской области парень украл деньги в магазине, и оказавшись там запертым на ночь, поел продукты с полок.
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Об этом сообщает пресс-служба Песчанского сельского совета. Так, в поселке Мелиоративное парень спрятался в магазине перед закрытием. Из кассы магазина он украл 4,5 тыс. грн и некоторые продукты. После этого он попытался покинуть помещение, но не смог открыть дверь.
Сообщается, что тогда он решил остаться и уйти уже утром как покупатель. Ночью парень питался продуктами с полок.
Утром незваного гостя обнаружила хозяйка магазина и вызвала полицейских. Парня задержали.
Он украл 4,5 тыс. грн \ 056.ua
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для проведения всех необходимых следственных действий.
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