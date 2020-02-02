В Виннице мужчина украл святые мощи из храма

Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню.

В субботу, 1 февраля, в Виннице полицейские задержали подозреваемого в краже святых мощей из храма.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В похищении мощей Св. Николая из Крестовоздвиженского храма в Виннице подозревают 37-летнего мужчину, который ранее был судим за убийство. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.

Злоумышленник зашел в храм 31 января в полдень и вынес святыню. Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

Сейчас мужчина задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со ст.185 УК Украины злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области мужчина похитил автомобиль в тот же день, когда его уволили из места лишения свободы.