На Николаевщине мужчина вышел из колонии и в тот же день угнал внедорожник у подруги жены (фото)

Мужчину задержали и сообщили о подозрении, ему вновь грозит лишение свободы.

В Николаевской области мужчина угнал автомобиль в тот же день, когда его освободили из места лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, о краже правоохранителям сообщила женщина - в одном из сел Веселиновского района исчезла Toyota RAV4. В течение часа местонахождение автомобиля установили - его пытались остановить, однако водитель проигнорировал требование полиции. Пытаясь скрыться от преследования, мужчина за рулем повредил авто.

"Сотрудникам удалось остановить преследуемый автомобиль и установить личность водителя – им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердил и медосмотр. Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. За управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейские составили в отношении злоумышленника административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Установлено, что в день совершения преступления правонарушитель условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение угона транспортного средства и разбоя на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что похищенный автомобиль принадлежал подруге жены освобожденного, с которой они заключили брак во время заключения мужчины. Женщина попросила приятельницу - владелицу внедорожника - забрать мужа, как только тот выйдет из тюрьмы. Впоследствии они втроем поехали домой праздновать освобождение.

Читайте такжеВо Львове мужчина во время допроса украл у полицейского оружие и удостоверение, после чего сбежал

"После употребления алкоголя злоумышленник решил покататься на авто подруги и, воспользовавшись ее временным отсутствием, тайком взял ключи и поехал. Обнаружив исчезновение автомобиля, владелица сообщила в полицию", - отметили правоохранители.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, что повлекло крупный материальный ущерб. Ему снова грозит тюрьма - срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.