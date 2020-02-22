На Харьковщине оштрафовали женщину за совершение домашнего насилия в отношении мужа
Изюмским горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн ($6,95) за совершение домашнего насилия. Она обругала своего сожителя, что вызвало у него «чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью».
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Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет «Судебная власть Украины».
Суд установил, что инцидент произошел 12 февраля.
«Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Правонарушительница свою вину в суде полностью признала, раскаялась и заверила, что больше не допустит подобного поведения.
Кроме штрафа женщина также должна выплатить 420 грн ($17,16) судебного сбора.
Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия по телефону 1547.