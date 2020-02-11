В Украине запустили "горячую линию" по предупреждению домашнего насилия

Пока "горячая линия" будет работать в тестовом режиме.

В Украине в тестовом режиме заработала "горячая линия" по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Фейсбуке сообщил, что проект действительно очень важен. По данным ООН каждая 6 женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

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"От 1 до 3 миллионов детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия", – подчеркнул Дубилет.

По словам министра, "кровь стынет в жилах" от историй тех людей, кто обратился на горячую линию.

Проект по предотвращению домашнего насилия запустили по новому принципу – на общей платформе. Дубилет рассказал, что благодаря этому горячую линию запустили довольно быстро, а также удалось сэкономить около 25 миллионов гривень бюджетных средств.

Изначально эти средства планировалось потратить на создание отдельного колл-центра.

Сейчас проект координирует заместитель Дубилета Юлия Гусева.

Над проектом работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки.

Ранее в интервью УНИАН Мария Ефросинина рассказала, куда за помощью обращаться жертвам насилия и где проходит грань между нормальными отношениями в семье и дискриминацией.

Напомним, 11 января 2019 года вступили в силу изменения в законодательство относительно домашнего и сексуального насилия.

Согласно нововведениям, домашнее насилие карается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, появляется возможность ограничить пребывание обидчиков и пострадавших на одной территории.

14 ноября в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие. Мужчина получил три месяца заключения.