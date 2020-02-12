Лило как из ведра: в сети появилось видео вагона электрички с дырявым потолком

Пассажир, снявший видео, ехал в полупустом вагоне, и у людей была возможность пересесть в более «сухое» место.

В сети появилось видео одного из пассажиров пригородного поезда сообщением Днепр - Запорожье, на котором видно, как сквозь дырявый потолок в вагон льется вода.

Видео опубликовано на YouTube.

Видно, что пассажир ехал в полупустом вагоне, и у людей была возможность пересесть в более «сухое» место.

Как сообщал УНИАН, четверо пассажиров избили проводника поезда Киев - Ивано-Франковск из-за просьбы прекратить курить в тамбуре.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.