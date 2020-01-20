Пассажиры поезда избили проводника из-за просьбы прекратить курить в тамбуре

Железнодорожник получил ушибы лица, хулиганов задержали.

Четверо пассажиров избили проводника поезда Киев - Ивано-Франковск из-за просьбы прекратить курить в тамбуре.

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Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци". "Ночью 20 января проводнику поезда №43 Киев - Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица", - говорится в заметке.

Отмечается, что начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию Львов. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.

Так, "Укрзализныця" призывает Национальнуюполицию обеспечить объективное расследование этого случая и напоминает пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, - об этом говорится в ст. 13 закона "О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

"В настоящее время "Укрзализныця" и Национальная полиция ведут переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования. "Укрзализныця" неоднократно обращала внимание правоохранителей на необходимость обеспечения общественного порядка в поездах и своевременного реагирования на вызовы", - сообщили в "Укрзализныце ".