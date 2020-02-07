В результате стрельбы в Мукачево пострадали двое человек – полиция (видео)
В городе Мукачево Закарпатской области в результате стрельбы с огнестрельными ранениями госпитализированы двое мужчин.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГУ ЧП в Закарпатской области.
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По словам старшего инспектора отдела коммуникации полиции Евгении Красилинец, информация о сегодняшнем происшествии в Мукачево по улице Сеченова, поступила в полицию около 9.50.
«Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли друг в друга, после чего автомобили исчезли в неизвестном направлении», - добавила Красилинец.
На место происшествия выехало руководство, работает следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.
Согласно предварительной информации, ранения получили двое мужчин - 24-летний и 40-летний местные жители. Сейчас они находятся в медучреждениях.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.