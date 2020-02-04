Не пустила с друзьями: на Сумщине 13-летняя девочка порезала мать из-за обиды

Сейчас с ребенком работают психологи, женщину госпитализировали.

На Сумщине 13-летняя дочь порезала ножом свою мать, потому что та не разрешила ей пойти на прогулку с друзьями.

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Событие произошло сегодня в Кролевце. В дежурную часть полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что агрессивно настроенный 13-летний ребенок причинил ножом телесные повреждения своей матери. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась, сообщает пресс-служба полиции Сумской области. Женщину с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки и резаными ранами предплечий уже доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что агрессию у девочки вызвала запрет матери пойти на прогулку в город с друзьями. В настоящее время с девочкой работают педагоги, медики и психологи. Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».