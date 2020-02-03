В Одессе произошел пожар в многоэтажке: погибли трое людей

Спасатели ликвидировали возгорание.

В Суворовском районе Одессы в ночь на 3 февраля произошел пожар в многоэтажке. В результате погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло около 4 часов утра. Почему возник пожар, пока неизвестно.

"Пожар произошел в 4:23 на втором этаже жилого пятиэтажного дома. В 4:52 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром 4 декабря, в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания и быстро распространился на 4000 кв м. Спасатели эвакуировали около 40 человек. В результате пожара, пострадали почти 30 человек. Кроме того, от начала пожара 14 человек официально считали пропавшими без вести.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал, что после трагедии во дворе колледжа общался с родителями. Они якобы рассказали, что в помещении не было отопления, поэтому, возможно, там пользовались обогревателями. Полиция рассматривает две версии возгорания в колледже: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.Впрочем, правоохранители нашли расхождения между показать свидетелей и реальными событиями.

На утро 9 декабря погибших уже 12 человек. Первой была 17-летняя студентка колледжа. Она выпрыгнула из окна здания и получила травмы несовместимые с жизнью. Спасатели начали расчищать завалы вечером 5 декабря, тогда же обнаружили тело еще одной погибшей - 43-летней преподавательницы колледжа Анны Бортюк. Опознание найденных тел продолжается.

Студенты сгорело колледжа возобновят учебу в понедельник, 9 декабря. Они будут учиться в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.