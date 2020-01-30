В Сумах маршрутка врезалась в электроопору: пострадали 10 пассажиров

По сведениям полиции, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

В Сумах из-за непогоды в результате столкновения маршрутки с электроопорой пострадали десять пассажиров.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, авария произошла в 08:40 на перекрестке улиц Ремесленная и Курская.

«Из-за неблагоприятных погодных условий водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» допустил столкновение с опорой электросети. Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики «скорой» осматривают людей, чтобы определить предварительные диагнозы и при необходимости оказать помощь или транспортировать в больницу.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, проводится осмотр места аварии и документирования факта ДТП.

Сообщается, что по выводам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.