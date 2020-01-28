Нардеп от "Слуги народа" попала в ДТП в центре Николаева - СМИ (фото)

В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Николаева.

Как сообщают "Новости Н", авария произошла в воскресенье, 26 января, однако известно о ней стало сегодня.

"Lexus NT 200 под управлением Аллахвердиевой двигался по ул. Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с пр. Центральным. За перекрестком с ул. Адмирала Макарова депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр водитель Lexus начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda 323", - пишет издание.

Отмечается, что в результате два автомобиля столкнулись. Обошлось без пострадавших, а транспортные средства получили механические повреждения.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Одессы столкнулись 11 авто, есть погибшие.