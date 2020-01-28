В Днепре мужчина по пьяни звонит всем подряд и предлагает секс – соцсети

Пользователи вычислили личность звонящего, им оказался 27-летний местный житель.

В Днепре мужчина по телефону предлагает неизвестным ему людям вступить с ним в интимную связь.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Днепра Оксана Букач.

Читайте такжеВ Киеве насильник посреди улицы напал на 16-летнюю девушку (фото, видео)«Моему сыну на мобильный телефон поступило несколько звонков с незнакомого номера. Нас не было дома. Я пришла и написала с номера сына смс с вопросом «Кто это?». Мало ли, может кто-то из одноклассников, а сын не записал номер. Через несколько секунд этот номер уже звонил нам. Сын поднял трубку, ничего не понял и отдал телефон мне. Я беру трубку, а там некто томным голосом предлагает секс моему несовершеннолетнему сыну!» – пишет девушка. – Я в полном шоке говорю: «Чувак, ты звонишь моему несовершеннолетнему сыну». На что это чудище начинает предлагать то же самое и мне».

Пользователи вычислили личность звонящего, им оказался 27-летний местный житель.

«Я положила трубку и сразу начала искать по этому номеру все что могу в интернете. Подключились мои друзья. Через пол часа мы уже знали массу информации о нем… Мы нашли массу жалоб на него от других людей», – добавила девушка.

При этом она выложила видеозапись разговора с ним, судя по всему, звонил он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.