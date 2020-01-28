На Донетчине мужчина ударил женщину топором и украл десять яиц
В Донецкой области под стражу отправили мужчину, который топором трижды ударил женщину обухом по голове и украл десять яиц.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
Читайте такжеОдессит хотел выброситься с 6-го этажа дома, угрожая полицейским топором
Установлено, что 23 января, около 09:00, злоумышленник, разбив окно, проник в летнюю кухню одного из частных домов с целью кражи. Увидев на пороге домовладелицу, он схватил топор и трижды ударил женщину обухом по голове, а когда она упала, завладел десятком куриных яиц. Покинуть место преступления нападающему помешал сосед, который задержал его и вызвал полицейских.
Вследствие приступа 81-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и закрытый перелом предплечья. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.
«По ходатайству Димитровского отдела Красноармейской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ранее судимому за кражу мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с проникновением в жилье) УК Украины», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в селе Городец Владимирецкого района мужчина зарубил жену топором, а затем отрезал ей верхние и нижние конечности.