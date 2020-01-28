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На Донетчине мужчина ударил женщину топором и украл десять яиц

13:35, 28 января 2020
Происшествия
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Мужчину задержали и сообщили о подозрении / pxhere.com

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

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Установлено, что 23 января, около 09:00, злоумышленник, разбив окно, проник в летнюю кухню одного из частных домов с целью кражи. Увидев на пороге домовладелицу, он схватил топор и трижды ударил женщину обухом по голове, а когда она упала, завладел десятком куриных яиц. Покинуть место преступления нападающему помешал сосед, который задержал его и вызвал полицейских.

Вследствие приступа 81-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и закрытый перелом предплечья. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

«По ходатайству Димитровского отдела Красноармейской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ранее судимому за кражу мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с проникновением в жилье) УК Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в селе Городец Владимирецкого района мужчина зарубил жену топором, а затем отрезал ей верхние и нижние конечности.

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